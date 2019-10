01-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & OOGTV

Woensdag mogelijk geluidshinder bij lange werkdag bij Helperzoomtunnel

Groningen - Woensdag wordt er extra lang doorgewerkt bij de Helperzoomtunnel vanwege het storten van beton.

Er wordt van van zes uur in de ochtend tot mogelijk tien uur in de avond gewerkt. Het bouwverkeer rijdt via de Duinkerkenstraat. De werkzaamheden zorgen waarschijnlijk voor geluidshinder in de omgeving.

De Helperzoomtunnel gaat in de toekomst de spoorwegovergang bij de Esperantolaan vervangen.

In augustus werd de helperzoomtunnel op zijn plek geschoven. Klik HIER voor het item daarvan.