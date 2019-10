01-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Mobiel Medisch Team ingezet voor medische assistentie

Haren - Het Mobiel Medisch Team (MMT) is dinsdagavond uitgerukt ter assistentie van het ambulance personeel voor een incident in een woning aan de Rijksstraatweg in Haren.

Het is nog onbekend om wat voor incident het daadwerkelijk ging. Ook werd de hulp van de politie ingeroepen, die kwam met twee voertuigen ter plaatse. Woensdagochtend wordt er mogelijk meer duidelijk over het incident.