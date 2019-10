01-10-2019, 112Groningen.nl & OOGTV

UMCG organiseerd reanimatietraining voor 800 mensen

Groningen - Op zaterdag 23 november organiseert het Universitair Medisch Centrum Groningen een massale reanimatietraining. Op deze dag leren achthonderd mensen reanimatie.

Er zijn zo’n 40 tot 50 instructeurs en 200 reanimatiepoppen aanwezig. De training duurt drie uur. Na afloop krijgen alle deelnemers een certificaat en kunnen zij zich registreren bij het landelijke oproepsysteem HartslagNu.nl. De reanimatietraining vindt plaats in het UMCG.

De cursus, onder de titel ‘Help ook levens redden!’, wordt gegeven in samenwerking met het landelijke oproepsysteem HartslagNu.nl. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden. Zowel in de ochtend als in de middag is er een training. Inschrijven voor de training kan HIER.