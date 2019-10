02-10-2019, Marc Dol - 112Gr.

Auto's botsen in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Electronicaweg in Stadskanaal zijn woensdagochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

Ten minste een persoon is per ambulance weggebracht. Waardoor de botsing heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto's zijn afgesleept.