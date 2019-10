02-10-2019, politie.nl

Politie geeft beelden vrij van gewapende overval op Kruidvat in Paddepoel

Groningen - In de vroege ochtend van maandag 16 september 2019 rond 07.00 uur vond een overval plaats in een winkel in de Dierenriemstraat. Onder bedreiging van een vuurwapen werd het personeel gedwongen om de kluis open te maken.

Rond 07.00 uur arriveerden twee personeelsleden bij de winkel. Op het moment dat zij naar binnen wilden gaan stond er plotseling een gewapende en gemaskerde persoon achter hen. De man dwong hen om naar binnen te gaan. In de winkel wilde hij naar de kluisruimte. Onder bedreiging van een vuurwapen eiste de overvaller geld en de kluis moest worden opengemaakt.

Nadat de overvaller geld buit had gemaakt vluchtte hij het pand uit en verdween uit zicht. Direct na de overval is er een burgernet oproep uitgegaan en heeft de politie een onderzoek ingesteld. Met meerdere politie eenheden is er in de omgeving van de winkel naar de verdachte gezocht. Helaas werd hij niet aangetroffen. De bewakingscamera in de winkel maakte opnames van de verdachte.

De politie wil graag weten wie dit is. Het gezicht van de overvaller is bedekt en dus niet goed te zien. Wel is zijn signalement en kleding goed te zien. Ook droeg hij een tas bij zich waarin hij het geld heeft gedaan. Herkent u deze persoon misschien wel aan de hand van het signalement of kleding? Schroom niet om de politie te bellen.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000