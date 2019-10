02-10-2019, Niels Holterman Ditisroden.nl

Keukenbrand in Nieuw Roden (Video)

Nieuw Roden - De brandweer van Roden en een ambulance werden woensdagmiddag opgeroepen voor een woningbrand aan de Langewijk. Er kwam rookontwikkeling uit het huis.

Na aankomst van de brandweer was het brandje reeds door de bewoner zelf geblust. Hierbij heeft hij waarschijnlijk wat rook binnen gekregen en is ter plekke door het ambulance personeel nagekeken. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.