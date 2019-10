02-10-2019, Oogtv.nl (Bron)

Burgermeester Schuiling tegen krakers: “U heeft uw punt gemaakt”

Groningen - Burgemeester Koen Schuiling zei woensdagmiddag tijdens het spoeddebat over de krakers in het Heykenspand aan de Akerkstraat: “De krakers hebben door hun actie in voldoende mate bijgedragen aan het op de agenda zetten van hun punt.