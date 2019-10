03-10-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Ontruiming gekraakt Heykenspand begonnen, 11 aanhoudingen (Video)

Groningen - De politie is vanaf 07.00 uur donderdagmorgen begonnen met het ontruimen van een gekraakt pand aan de Akerkstraat in Groningen.

Hierbij is ook de mobiele eenheid aanwezig om assistentie te verlenen. De Akerkstraat is door de politie afgesloten om de ontruiming mogelijk te maken.Om 07:45 uur was iedereen aangehouden.

Zondagmiddag nam een groep van ruim vijftig krakers zijn intrek in de voormalige drukkerij Heykens aan de Akerkstraat in Groningen. 'Pas als we bewijs krijgen dat de eigenaar daadwerkelijk iets met het gebouw gaat doen, dat het gebruikt gaat worden, dan gaan we weg.' Melden de krakers zondag aan RTVNoord.

Woensdagmiddag maakte de nieuwe burgemeester Schuiling tijdens een spoeddebat bekend dat de krakers het pand moesten verlaten. Volgens Schuiling was het doel van de actie bereikt.

Update: Er werden 11 mensen meegenomen naar cellencomplex Hooghoudt.

