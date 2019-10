03-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vreemde lucht in pand laat brandweer uitrukken

Groningen - In een pand aan de Driemolendrift in de stad werd donderdagmiddag een vreemde lucht geroken.

Men vertrouwde het niet en alarmeerde de brandweer. De brandweer heeft in het pand metingen gedaan maar er werd niks aangetroffen. De brandweer en politie keerden al snel weer terug.