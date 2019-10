04-10-2019, Persbericht VR Groningen

12 oktober open dag bij brandweer in Scheemda

Scheemda - Zaterdag 12 oktober organiseert de brandweer in Scheemda een open dag voor jong en oud. Iedereen is tussen 10.00 en 16.00 uur welkom bij de kazerne aan de Zwaagsterweg 2E. Kom langs en beleef hoe het is om bij de brandweer te werken!

Maak kennis met onze brandweerploeg, bekijk onze brandweerauto’s en test je zintuigen als de beleveniscontainer vol rook staat. We komen zelf ook in actie en laten tijdens demonstraties zien wat

we in huis hebben. Bijvoorbeeld hoe je iemand uit een auto bevrijdt. Ieder uur zijn er demonstraties, de laatste staat gepland om 15.30 uur.

Niet alleen brandweer

Ook ProRail en Rijkswaterstaat staan op de open dag. En wie geen genoeg kan krijgen van onze brandweerauto’s kan dankzij Stichting Oud Brandweermateriaal (SOB) zien hoe onze brandweerauto’s er vroeger uit zagen. Kinderen kunnen zich spectaculair laten schminken door

medewerkers van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Open dag niet genoeg voor jou?

Heb jij de smaak te pakken en vind je niet alleen een open dag leuk, maar zie jij werken als brandweervrouw- of man zitten? Dan verwelkomen wij je graag! In Scheemda zoeken we namelijk versterking van onze ploeg. We zoeken in het bijzonder personen die ook overdag beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat je in (de buurt van) Scheemda werkt. Iets voor jou? Kom langs en ga in gesprek met onze collega’s.