04-10-2019, Ad.nl

Kok(57) op Gronings schip overlijdt na ongeval in Britse haven

Ipswich - In de haven van Ipswich (Engeland) is woensdag een 57-jarige kok van de ‘Damsterdijk, een containerschip van rederij Shipping Company Groningen, om het leven gekomen. Dat meldt het AD.