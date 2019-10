04-10-2019, Romke Notenbomer/112marum.nl

Wie komt het brandweerkorps van Marum versterken?

Marum - welke man of vrouw komt het brandweerkorps van Marum versterken?

Welke man of vrouw komt het brandweerkorps van Marum versterken? Woon of werk je in de omgeving van Marum, ben je overdag beschikbaar en kun je snel bij de kazerne zijn, dan is deze uitdaging misschien iets voor jou. Bij de brandweer denk je meteen aan het blussen van een brand. Maar het gaat niet om het blussen van een brand alleen.

Ook het redden van een dier hoort bij het werk van de brandweerman of brandweervrouw. Is je interesse gewekt om het team van Marum te komen versterken, neem dan contact op met de ploegchef van de Marumer brandweer Pieter Radema, 06-22922060