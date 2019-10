04-10-2019, Martin Nuver 112Gr. & Oogtv.nl

Overval op cafetaria aan Korreweg: daders voortvluchtig (Video)

Groningen - Een cafetaria aan de Korreweg is vrijdagavond overvallen. De politie is een Burgernetactie gestart om de daders op te sporen. Dat meldt Oogtv i.s.m. met 112Groningen.nl

De overval vond plaats even na 22.00 uur. “Twee daders kwamen de zaak binnen”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Ze bedreigden het aanwezige personeel met een steekwapen. Daarna zijn de daders er vandoor gegaan. Het is onbekend of er iets is buit gemaakt. Niemand raakte gewond.”

“Rond 22.45 uur kwamen medewerkers van de Forensische Opsporing ter plaatse.” De medewerkers hebben de daders proberen te stoppen. “Als je goed kijkt zie je op de foto’s een stoel op straat liggen. Die hebben ze achter de overvallers aangegooid. Vermoedelijk heeft het echter geen effect gehad.”

Burgernetactie

Direct na de overval is een Burgernetactie gestart. Stadjers worden opgeroepen uit te kijken naar een voertuig, dat klein van model is en een donkere kleur heeft. Aan boord twee personen, waarvan één een blanke huidskleur heeft. Mensen die meer informatie hebben over dit voertuig, of die het hebben zien rijden, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 09008844 of bij spoed 112.

