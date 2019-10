05-10-2019, Martin Nuver 112Gr.

Overval op woning in stad, man gewond (Video)

Groningen - Rond 02:45 uur vrijdagnacht kreeg de politie een melding binnen dat er aan de Oosterhamriklaan in de stad Groningen een woningoverval had plaatsgevonden.

Twee personen hebben de bewoner bedreigd met een steekwapen en zij hebben een nog onbekend geldbedrag buitgemaakt.

Tijdens de woningoverval in de stad werd de bewoner niet alleen bedreigd met een steekwapen. De man (bewoner) werd ook geslagen en raakte daardoor gewond aan zijn gezicht. Na de woningoverval gingen de daders ervandoor en zij zijn nog spoorloos. Het slachtoffer vd woningoverval is door de politie en ambulancepersoneel opgevangen en ze zijn een onderzoek gestart. Tips? bel dan 09008844. Vrijdagavond was 500 meter verder een overval op een cafetaria.

Dvhn