05-10-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Bewoner wordt wakker van geschreeuw man(75)

Winschoten - Bij de Dassenwissel in Winschoten is vrijdagnacht om 02:40 uur een buurtbewoner opgeschrikt van geschreeuw in de vijver. De man ging gelijk kijken en vond een man achter in een sloot. Dat meldt de persvoorlichtster van de politie.