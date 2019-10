04-10-2019, Oogtv.nl (Bron)

Krakers halen spullen op

Groningen - De krakers die deze week het pand van de oude drukkerij van Heykens aan de Akerkstraat bezet hielden, hebben vrijdag hun spullen weggehaald. Meldt Oogtv.nl

De politie hield daarbij een oogje in het zeil. Volgens één van de krakers gebeurde de verhuizing vrij snel en zonder problemen.

Het pand werd zondagmiddag gekraakt uit protest tegen de leegstand in de stad. Het was de bedoeling dat er vijf mensen gingen wonen. Volgens de krakers stond het pand al meer dan twaalf jaar leeg. Eigenaar Henk Heykens zegt dat hij aan het verbouwen is, omdat hij er wil gaan wonen als hij over anderhalf jaar met pensioen gaat.

Donderdagochtend werd het pand ontruimd door de politie en de tien aanwezige krakers werden gearresteerd. Die zijn inmiddels allemaal weer vrij. De gemeenteraad van Groningen wil naar aanleiding van de kraakactie de leegstand in Groningen op de politieke agenda zetten.