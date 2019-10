05-10-2019, Redactie

Gaslek Rijkstraatweg in Haren

Haren - Aan de Rijksstraatweg in Haren werd zaterdagmiddag rond 13:30 uur een gaslek gemeld bij een woning. Brandweer Haren ging op onderzoek uit en deed metingen.

Het is niet bekend als er wat is gevonden in -of om het huis. Later keerde de brandweer terug naar de kazerne.