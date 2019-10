06-10-2019, Joey Lameris, Patrick Wind & Martin Nuver - 112Groningen.nl

Auto in lichterlaaie bij oudijzer handelaar (Video)

Groningen - Bij een oud ijzerhandel aan de Gideonweg in de stad is zondagmiddag een auto volledig uitgebrand.

De brand werd even voor twee uur opgemerkt door een aantal personen. Men alarmeerde direct de brandweer die met een tankautospuit en een schuimblusauto uitrukten. Door de felle uitslaande brand kwam er veel rook vrij dat vanaf verre afstand goed te zien was. De brandweer van stad had de brand snel onder controle. Hoe de auto in brand is gevlogen is niet bekend.