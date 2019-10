07-10-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Melding van aardgaslekkage Tuinstraat

Groningen - In een bovenwoning bij de Tuinstraat werd maandagmiddag om 12:25 uur een gaslek gemeld. De brandweer ging op onderzoek uit in de omgeving.

De brandweer heeft een wandje losgehaald in het pand om goed te kunnen checken, er kwam gas langs een stopcontact. Het is niet bekend wat er exact aan de hand was.

