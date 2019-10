07-10-2019, Patrick Wind 112Gr.

Persoon raakt te water bij het Winterpad Hoornsemeer

Groningen - Bij het Winterpad in het Hoornsemeer is maandagmiddag om 13:10 uur een man tijdens het aanleggen van zijn zeiljacht in het water gevallen. Duikers, politie, brandweer, MMT en ambulances kwamen ter plaatse.