07-10-2019, Persbericht VR Groningen

Kleuters krijgen logeetje van de brandweer

Groningen - Kleuters van basisschool OBS De Swoaistee uit Groningen mogen binnenkort een paar nachtjes op de knuffelhond Smokey van de brandweer passen.

Maar Smokey slaapt het liefst in een zo brandveilig mogelijk huis. Aan de kleuters en hun ouders de uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Het logeerpartijtje is onderdeel van de campagne ‘Smokey komt logeren’.



Logeren

Samen met ouders (of opa’s en oma’s) kunnen de kleuters vooraf in huis kijken of het brandveilig genoeg is voor Smokey om te kunnen logeren. Hiervoor hebben we een werkblad ontwikkeld en op speelse wijze kunnen de kinderen leren hoe brandveilig hun thuis is.

Door vroeg met voorlichting te beginnen hopen we dat kinderen dit zich ook op een latere leeftijd herinneren. Maar natuurlijk proberen we met onze Smokey-campagne ook de ouders bewust te maken van brandgevaren in huis.