08-10-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl & Gijs Bouman

Twee auto's botsen frontaal bij N360 (Video)

Delfzijl - Aan de Parallelweg – N360 tussen Delfzijl en Appingedam is dinsdagochtend een ernstig verkeersongeluk gebeurd.

Bij het ongeluk raakten twee personenauto’s met elkaar in botsing. Na de botsing vloog één auto in de brand. De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle. In de andere auto zat één persoon bekneld. De brandweer en ambulancedienst hebben het slachtoffer uit de auto gehaald.

De slachtoffer is met onbekende verwondingen, met spoed over gebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Over de oorzaak van het ongeluk, is niets bekend. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) van de politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht. De N360 tussen Delfzijl en Appingedam was tijdens het ongeluk afgesloten voor het verkeer.