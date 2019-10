08-10-2019, Patrick Wind 112Gr. & J. Lameris & M. Nuver redactie

Inval Duinkerkenstraat Groningen

Groningen - De politie heeft dinsdagmiddag rond 14:00 uur een inval gedaan in een pand aan de Duinkerkenstraat in de stad. In het pand bevinden zich meerdere bedrijven onder andere een reparatie bedrijf, een onderhoudsbedrijf en een garage.