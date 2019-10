08-10-2019, Oogtv tekst & Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Stop schapen`Hier spreekt de Politie` (Video)

Groningen - De kudde ‘stadsschapen’ van herder Bouke Arends is dinsdagmiddag losgebroken aan de Vestdijklaan in Helpman. De dieren verspreidden zich vervolgens in groepjes in de Villabuurt en De Weijert. Dat meldt Oogtv.nl

De politie probeerde de schapen nog te stoppen door ze in te dammen met rood witte linten. Maar daar trokken de dieren zich niets van aan en trokken de buurt in. Ze stonden op sommige plekken midden op de weg. Ook peuzelden ze heerlijk van de gazonnetjes in de wijk De herder kwam later ter plaatse om de kudde van meer dan honderd schapen weer helemaal bij elkaar te drijven. Tv Noord