09-10-2019, Patrick Wind - Tim Nieland 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Woningbrand Grote Beerstraat Groningen (Video)

Groningen - In een flat bij de Grote Beerstraat in Groningen werd woensdagmiddag om 13:20 uur een woningbrand gemeld. Meteen werd het pand deels ontruimd.

Er werd gelijk opgeschaald naar middelbrand. Er was rookoontwikkeling uit een appartement. De brand was snel onder controle. De woning werd geventileerd. Niemand raakte gewond. De oorzaak is niet bekend.

Oogtv