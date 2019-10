09-10-2019,

inbraak woning Midwolde

Midwolde - Dinsdag 8 oktober 2019, tussen 10:00 uur en 14:00 uur is er een inbraak geweest in een woning aan de Pasop te Midwolde. (Het gedeelte nabij de Hoofdstraat in Midwolde)

Toen de bewoonster thuis kwam zag ze dat er vele kasten en lades waren doorzocht. Er zijn sieraden en geld weggenomen. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. Meldt u zich dan via de politie op 09008844.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000.