10-10-2019, Martin Nuver & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Bestelwagen belandt in de sloot, twee gewonden (Video)

Groningen - Een bestelwagen is donderdagmiddag op de A7 tussen Groningen en Hoogezand op zijn zijkant in de sloot beland nadat de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor.

De hulpdiensten werden omstreeks twintig voor één opgeroepen. Drie ambulances, een traumahelikopter, duikers en nog meer voertuigen van de hulpdiensten kwamen ter plekke. De brandweer heeft twee inzittenden uit het voertuig gehaald. Volgens een woordvoerder van de politie waren zij wel aanspreekbaar. Beide slachtoffers zijn met spoed met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



De Verkeers ongevallen analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Door het ongeval had Rijkswaterstaat één rijstrook afgesloten. Dvhn Tv Noord