10-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Opnieuw file op A7 door ongeval

Groningen - Op de A7 vanaf de Stad richting Hoogezand heeft vanmiddag opnieuw een lange file gestaan door een ongeval.

Eerder vanmiddag was er ook al een ongeval op de A7, hierbij was een bestelbus op de kop in de sloot beland, (klik HIER voor het item).





Bij dit ongeval raakte niemand gewond. Twee voertuigen kwamen door vermoedelijk file vorming met elkaar in botsing. Een berger heeft de auto's afgesleept. Rijkswaterstaat had ook hier één rijstrook afgesloten.