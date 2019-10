10-10-2019, Marc Dol - 112Groningen.nl

Brandweervrouw raakt gewond bij woningbrand (Video)

Vlagtwedde - Bij een brand aan de Wischmei in Vlagtwedde is donderdagmiddag een brandweervrouw lichtgewond geraakt. Zij is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht.

De brandweer van Vlagtwedde werd rond half 4 donderdagmiddag opgeroepen voor de brand aan de Wischmei. De brand, die in de bovenwoning woedde, was moeilijk te bereiken. Door glaswerk te forceren heeft de brandweer toegang gekregen tot de brand. De woning waar de brand woedde is voorlopig onbewoonbaar. De bewoners van de naastgelegen woningen konden na de brand weer terug.