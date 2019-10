10-10-2019, Michel Boekema - DitisRoden.nl

Auto en vrachtwagen botsen in Zevenhuizen

Zevenhuizen - Donderdagmiddag zijn een auto en een vrachtwagen op de kruising bij Veldstreek en Oudewijk in Zevenhuizen met elkaar in aanraking gekomen. De auto heeft de vrachtwagen vol in de flank geraakt.

Het gaat waarschijnlijk om een voorrangsfout van de bestuurster van de auto. De automobiliste moest worden nagekeken in de ambulance voor eventuele verwondingen. De auto liep nog de meeste schade op.