10-10-2019, Romke Notenbomer - 112Gr.

File door ongeval A7

Marum - Op de A7 ter hoogte van Trimunt zijn even na zes uur vaanvond twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

oe het kon dat de auto's met elkaar in botsing kwamen, is niet bekend. Een van de auto's raakte bij het ongeval in een slip, en botste vervolgens tegen de vangrail. De politie liet weten dat alle betrokkenen met de schrik zijn vrijgekomen. Een van de auto's moest worden afgesleept door bergingsbedrijf Collewijn. Door het ongeval moest een rijstrook worden afgesloten, wat direct een file veroorzaakte van enkele kilometers in de richting van Groningen.