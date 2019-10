10-10-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Rookontwikkeling na brandje pizza oven Eten & Co (Video)

Groningen - Eten & Co aan de Stettinweg in de stad is donderdagavond enige tijd ontruimd geweest vanwege een brandmelding. Meldt Oogtv.nl

De melding van een gebouwbrand kwam rond 21.30 uur bij de brandweer binnen die daarop uitrukte met een bluswagen en een hoogwerker. “Alle mensen die zich in het gebouw bevonden staan buiten”, vertelt Ten Cate die kort na de brandweer ter plaatse kwam. “De hoogwerker is zojuist in positie gebracht waarmee brandweerlieden nu een controle uitvoeren op het dak. ” Na onderzoek bleek dat er een brandje had gewoed bij een pizza-oven. “Hout of hout-materialen hadden vlam gevat. De brandweer heeft dit weggebroken. Het vuur was vervolgens snel onder controle.”