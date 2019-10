11-10-2019, M. Nuver/red.

A&S Vancare is nieuwe hoofdsponsor 112GroningenDag

Kolham - A&S Vancare uit Kolham is de nieuwe hoofdsponsor van de 112GroningenDag. Deze derde editie van de 112GroningenDag is op zaterdag 06 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur in MartiniPlaza.

Wij zijn bijzonder verheugd met onze sponsors. Mede dankzij A&S Vancare kunnen wij de entreeprijs opnieuw zeer laag houden en blijft de 112GroningenDag voor iedereen toegankelijk, zo zegt organisator Martin Nuver. Bij A&S Vancare kunt u op één adres terecht voor uw bedrijfsauto op maat: de auto zelf (nieuw of gebruikt) én de inrichting koopt u samen in Kolham.

Dat scheelt u een hoop tijd en energie! Zij zijn merkonafhankelijk, leveren alle gewenste merken/typen bedrijfsauto's. Zolang die maar aansluiten bij uw wensen en behoeften. Wij gaan voor uw mobiliteit op maat! A&S Vancare heeft in het verleden de bedrijfswageninrichting van enkele politie- en brandweerauto’s verzorgd, maar recenter zijn de inrichtingen van de bedrijfsauto’s van onze medestandhouders op de 112GroningenDag: Dierenambulance Groningen en 101BHV. Maar eigenlijk maakt het niet uit of u wel of niet in de hulpverlening actief bent, A&S Vancare werkt voor alle branches: http://bedrijfsautos.asvancare.nl/.

Dus: hebt u belangstelling voor een bedrijfsauto op maat voor u wordt opgebouwd/ingericht? Of signaleringsverlichting nodig voor meer zichtbaarheid en veiligheid? Kom dan op 06 juni langs bij hun stand en zij vertellen u alles over de mogelijkheden!

Op zaterdag 06 juni 2020 vindt voor de derde keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur geven diverse hulpverleningsinstanties spectaculaire demonstraties en er is een grote informatie/veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!

De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 06 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, vanaf 5 jaar € 2,50 p.p.