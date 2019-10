11-10-2019, Oogtv.nl (Bron)

Politie Leeuwarden pakt Groningers op

Leeuwarden - De politie in Leeuwarden heeft vrijdagochtend een 37-jarige en een 49-jarige Groninger aangehouden voor de inbraak in een café in de Stad. Meldt Oogtv.nl