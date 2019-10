11-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Aanstaande zondag de 33e editie van de Menzis 4Mijl

Groningen - Aanstaande zondag 13 oktober vindt de 33e editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen plaats.

De route van de 4Mijl is 6,437 kilometer lang. De route start aan de Kerkstraat in Haren en eindigt op de Vismarkt in de binnenstad. De eerste lopers starten aanstaande zondag om 13.00 uur.

De foto's bij dit item zijn van vorig jaar. En ook dit jaar komt er weer een foto reportage online van de 4Mijl.