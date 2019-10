12-10-2019, Melarno Kraan & Henk Frans 112Groningen.nl & Martin Nuver 112Gr.

Open dag brandweer Scheemda geslaagd

Scheemda - Zaterdag 12 oktober was de open dag bij brandweer Scheemda. Naar schatting 1000 tot 1200 bezoekers kwamen naar Scheemda toe. Er was vanalles te doen.

Ook ProRail en Rijkswaterstaat en Ziegler stonden op de open dag. En wie geen genoeg kan krijgen van de brandweerauto’s kan dankzij Stichting Oud Brandweermateriaal (SOB) zien hoe de brandweerauto’s er vroeger uit zagen. Kinderen kunnen zich spectaculair laten schminken door

medewerkers van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Heb jij de smaak te pakken en vind je niet alleen een open dag leuk, maar zie jij werken als brandweervrouw- of man zitten? Dan verwelkomen zij je graag! In Scheemda zoeken ze namelijk versterking van onze ploeg. Ze zoeken in het bijzonder personen die ook overdag beschikbaar zijn.