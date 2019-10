14-10-2019, Oogtv bron & foto 112gr.

Maandag boerenprotest bij provinciehuis in stad (Video)

Groningen - Boze boeren verzamelen zich maandagmorgen op vier plekken rond de stad Groningen om vervolgens naar het provinciehuis te rijden om daar te protesteren tegen het stikstofbeleid. Zegt Oogtv.nl.

Dit doen de boeren, omdat zij willen dat provinciale regels omtrent stikstofuitstoot van tafel gaan. De boeren vrezen dat de maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken te veel op hun bord terecht komt.

De boeren gaan vanuit Aduard, Adorp, Loppersum en het evenemententerrein Roode Haan aan de rand van de stad naar het centrum. Dit gebeurt onder politiebegeleiding. Er wordt om 12.00 uur een petitie aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie.

De actie wordt georganiseerd door de landbouworganisatie LTO – Noord. In Friesland had de actie van afgelopen vrijdag in Leeuwarden al succes. Friesland trok de maatregelen in.

Update: Er kan een verkeerschaos ontstaan. Ze rijden langzaam over de A7 heen richting stad.