12-10-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Scooterrijder ernstig gewond na ongeval met automobilist (Video)

Garmerwolde - Op de kruising Stadsweg met de Bovenrijgerweg in Garmerwolde is zaterdagmiddag een jongeman ernstig gewond geraakt nadat hij werd geschept met zijn scooter door een automobilist.

Toegesnelde hulpdiensten ontfermden zich over het slachtoffer. De scooter belandde door de aanrijding in een naastgelegen sloot. De automobilist heeft vermoedelijk de jongeman op de scooter over het hoofd gezien. Beide voertuigen raakten bij het ongeval beschadigd.





De Verkeers ongevallen analyse (VOA) van de politie kwam ter plaatse om op de plaats van het ongeval onderzoek te doen naar de exacte oorzaak van het ongeval.

De gewonde scooterrijder is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

RTVNoord