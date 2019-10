13-10-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Onder invloed het water in bij Oude Pekela

Oude Pekela - Bij de Feiko Clockstraat in Oude Pekela is zaterdagnacht rond 00:40 uur een auto te water geraakt.Ter plaatse gekomen hulpdiensten troffen niemand aan in het water of het voertuig. Aldus de politie woordvoerster.

De bestuurder bleek in de omgeving thuis te zitten met een nat pak. Na blazen bleek hij onder invloed van drank. Hij is aangehouden en kreeg proces verbaal. Een berger heeft de auto geborgen.