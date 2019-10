13-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Qbuzz vast op vluchtheuvel

Groningen - Een bus van Qbuzz is zondagmiddag op de Helperzoom vast komen te zitten op een vluchtheuvel.

De bus was in gebruik om hardlopers van de 4Mijl heen en weer te brengen vanaf het station Europapark naar Haren. De bus was volgens een getuige leeg en zou terug gaan naar station Europapark om nieuwe hardlopers op te pikken.





Voor de andere pendelbussen werd een andere route gegeven. Ook automobilisten moesten omrijden doordat de weg geblokkeerd was.