13-10-2019, Martin Nuver 112Gr.

Vaatwasser vat vlam in woning`De Hunze`

Groningen - Bij de Greinerstraat in de wijk `De Hunze` werd zondagmiddag om 13:00 uur een keukenbrand gemeld. Ter plaatse bleek er rookontwikkeling in de woning te zijn.