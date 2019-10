13-10-2019, Henk Frans 112Groningen.nl

Auto raakt van de weg bij Scheemda

Scheemda - Op de toerit A7 bij Scheemda raakte zondagmiddag om 12:55 uur een auto van de weg.

De exacte oorzaak is niet bekend. Niemand raakte gewond. De auto is later geborgen door bergingsbedrijf Fruitema.