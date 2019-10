13-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Deelnemers en publiek genieten van succesvolle 33e editie Menzis 4 Mijl van Groningen

Groningen - Ruim 18.000 sportievelingen stonden op zondag 13 oktober aan de start voor de 33e editie van het grootste loopfeest van Noord Nederland. Om klokslag 13.00 uur werd het startschot gelost door kersverse burgemeester Koen Schuiling.

De Keniaan Davis Kiplangat, die vorig jaar ook de winnaar was, schreef de winst op zijn naam in een tijd van 17.27. Davis Kiplangat won een regenachtige editie van de 4 Mijl van Groningen. De Keniaan, die vorig jaar ook als eerste eindigde (17.12), liep de 4 Engelse Mijlen (6,437 km) dit jaar in een tijd van 17.27. Het parcoursrecord van 17.06 kwam dit jaar niet in gevaar. De Ugandees Mathew Job Chekwurui werd tweede in 17.57. De Nederlander Richard Douma werd knap derde met dezelfde tijd.

Bij de vrouwen maakte Eva Cherono haar favorietenrol waar. De Keniaanse topatlete liep een uitstekende wedstrijd in 19.30. De Keniaanse Caroline Chepkemoi (20.53) werd tweede. De Nederlandse Diane van Es werd verrassend derde in een tijd van 20.57.

Elk jaar staat bij de Menzis 4 Mijl van Groningen en de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra één goed doel centraal. Dit jaar is gekozen voor Stichting Walk On, die zich inzet om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. Niet alleen de Charity Runners, waar onder andere Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen en Michael de Leeuw, voetballer bij FC Emmen, aan de start stonden, maar ook alle andere deelnemers hebben hard en fanatiek gelopen voor de stichting. Ambassadeur Dennie Jager kreeg een cheque ter waarde van €55.000,- overhandigd uit handen van race director Elske Dijkstra. Het opgehaalde bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van een exoskelet, een robotpak waarmee vijf mensen met een dwarslaesie twee keer in de week trainen onder begeleiding van professionele fysiotherapeuten. De gezondheidsvoordelen zijn zowel lichamelijk als mentaal enorm.

Meer dan 18.000 deelnemers werden zoals ieder jaar weer toegejuicht door tienduizenden toeschouwers en verschillende muziekpunten die langs het sfeervolle parcours stonden tussen Haren en Groningen. De laatste loopster, de 65-jarige Linda van den Bossche uit Groningen, werd rond 16.15 uur feestelijk onthaald door race director Elske, Dijkstra, mascotte Timey, de journalisten en het uitbundige publiek dat massaal naar de Vismarkt was gekomen.

Elske Dijkstra laat na afloop weten tevreden terug te kijken op het evenement. ‘’Wat een geweldig weekend! Een sfeervolle uitverkochte editie van de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra op de zaterdagavond en een mooie en bijzondere editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen. Ik heb zoveel blije en enthousiaste deelnemers over de finish zien komen. Een evenement van formaat die de mensen uit Groningen en ver daarbuiten in beweging brengt.’’, aldus de race director.

Aan de vooravond van de Menzis 4 Mijl van Groningen, stond op zaterdag 12 oktober de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra op het programma. Een recordaantal deelnemers van 2.600 stonden uitgedost met gekleurde lichtjes en opvallende outfits aan de start om het parcours van Haren naar Groningen op een alternatieve manier af te leggen. Op de fiets, met een step, op skates, in een rolstoel, handbike of met een kinderwagen. Dit is waar de Menzis 4Mijl4You powered by GasTeera voor staat; de 4 Mijl, maar dan anders.

De Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra vindt in 2020 plaats op zaterdagavond 10 oktober en de 34e editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen is op zondag 11 oktober.