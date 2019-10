13-10-2019, Annet Vieregge & Gerrie de Groot & Henk Timmer 112Gr.

45km auto komt in sloot terecht

Groningen - Aan de Reiderwolderpolder tussen Woldendorp en Finsterwolde is zondagmiddag een brommobiel(45km auto) in de sloot terecht gekomen. De oorzaak is niet bekend.