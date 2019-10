13-10-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brand bij Damco Aluminium in Delfzijl (Update)

Delfzijl - Zondagavond werd er bij het bedrijf Damco Aluminium (Aldel) aan de Oosterhorn in Delfzijl een brand gemeld.

Na de brandmelding rukte de brandweer met veel voertuigen uit. Waaronder twee tankautospuiten, een hoogwerker, een schuimblusvoertuig en een poederblusaanhanger (PBA).

De brandweer meldt dat vloeibaar alluminium uit een oven is gelekt en in de kelder terecht is gekomen. Omdat de brandweer het alluminium niet met water kan koelen laat men het op natuurlijke wijze afkoelen. Het personeel staat buiten en loopt geen gevaar.

Update: Inmiddels is het metaal voldoende afgekoeld en is er geen kans meer op escalatie. Wij pakken in en keren terug naar de kazerne.