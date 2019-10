13-10-2019, Ingezonden

Trouwring verloren in Groningen

Groningen - In de Stad Groningen wordt gezocht naar een verloren trouwring.

De ring is op 13 oktober 2019 zoekgeraakt, waarschijnlijk in Groningen. In de ring staat 'D.F. Vespa 10-012018' gegrafeerd. Mocht u de ring gezien hebben of tips hebben over waar de ring zich bevindt, dan kunt u die mailen naar info@112Groningen.nl