In de auto langs de mooiste kerken in de provincie Groningen

Groningen - Kerken tekenen de horizon van het landschap in Groningen, dit is al eeuwen het geval. Regelmatig staan ze op een wierde, zodat ze beschermd zijn tegen overstromingen. Tegenwoordig is dit niet meer nodig, maar voordat er dijken waren wierden noodzakel

Een route rijden langs de oude kerken in de provincie Groningen.

Jacobuskerk in Zeerijp

De Jacobuskerk gevestigd in Zeerijp is erg imposant. Het is gelegen in een pittoresk dorpje waar deze kerk zeker het hoogtepunt is. De Jacobuskerk heeft karakteristieke kenmerken van de overgang van romaans naar gotiek. Dit zie je onder meer aan de gewelven die hoog zijn, maar ook aan de ronde ramen en de siermetselwerken. Natuurlijk is het interieur van de Jacobuskerk ook zeer speciaal. De wanden zijn bijvoorbeeld voorzien van baksteenimitatie. Daarnaast bestaat het interieur uit onder meer een orgel, een preekstoel, piscina’s en rouwborden.

De Mauritiuskerk in Marsum

Met de auto kan je niet helemaal bij de Mauritiuskerk komen, aangezien alleen een smal stenen wandelpaadje naar de ingang van de kerk leidt. Deze kerk in Marsum staat dan ook ver van de bewoonde wereld. De Mauritiuskerk is overgebleven van wiedendorp Marsum na de belegering van Delfzijl. In de nabije omstreken zie je dan ook helemaal geen bouwwerken.

De kerk van Noordbroek

De climax van de laat-roman gotiek vind je in Noordbroek. Deze kerk is verbouwd in een tijd waarin er vele overstromingen waren. Hierdoor werden dorpen en kerken vaak verplaatst, wat bij het exemplaar in Noordbroek waarschijnlijk ook het geval was. Waar deze veertiende-eeuwse kerk met losstaande toren gestaan voordat het verplaatst werd is alleen nog niet bekend. Alsnog is deze kruiskerk zeer imposant en mooi.

De Mariakerk in Krewerd

De Mariakerk in Krewerd is een laat-romaans zaalkerkje dat vrij compact is. Het is voornamelijk opvallend door de koepelgewelven wat afgewerkt zijn met baksteenimitaties. De gotische toren van dit mooie exemplaar is afkomstig uit de 15e eeuw. De kerk is natuurlijk gewijd aan Maria en is gebouwd rond 1280, dus lang voordat de toren is gebouwd. In de Mariakerk krijg je het gevoel dat je in de middeleeuwen leeft, al lijkt het van buiten ook wel zo.