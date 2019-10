14-10-2019, Martin Nuver & Joey Lameris & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Boeren die hekken platreed en deur vernielde moet worden aangehouden

Groningen - Honderden boeren protesteren maandag al de hele dag bij het Provinciehuis in Groningen. Ze eisen dat de provincie het stikstofbeleid intrekt.

Maandag aan het einde van de middag heeft een trekker de deur van het provinciehuis geforceerd. Demonstranten bestormden het provinciehuis maar werden binnen tegengehouden door de politie. Bij dit voorval kreeg een demonstrant een klap met een wapenstok van de politie. De demonstrant raakte hierbij gewond en moest worden behandeld door ambulancepersoneel. Het liep even uit de hand, een klein groepje was hiervoor verantwoordelijk. LTO balde ervan. Ook werd hetgras kapot gereden op het Martinikerkhof.

Aanhouding

In de omgeving van het Provinciehuis is een van de demonstranten aangehouden die met een tractor zou zijn ingereden zou zijn op een van de politiepaarden. Meer aanhoudingen zijn niet bekend.

Update: Rond 18:45 uur keerden de meeste boeren terug naar de boerderij, velen moeten nog melken. Woensdag is er een protest in Den Haag weer. Ook op de A7 was een lange rij tractoren.

Dit kan echt niet,aldus velen op Twitter, zie 2e video hieronder(Ingezonden)

Update 22:20: Via twitter laat de politie weten twee incidenten te onderzoeken. Een trekker reed op de Vismarkt diverse hekken omver. Een andere trekker heeft de deuren van het provinciehuis geforceerd. De politie hoopt op korte termijn aanhoudingen te kunnen verrichten.