14-10-2019, Klaas Elzes ingezonden

Hoogwerker zakt weg

Groningen - Bij de in aanbouw zijnde woontoren De Helix aan de Bedumerweg in Groningen is maandagmorgen rond 10:00 uur een hoogwerker weggezakt, de bestuurder schrok behoorlijk toen de hoogwerker plotseling weg zakte.

Er was groot materieel nodig en veel tijd om de hoogwerker weer uit het gat te trekken. De schade aan de woontoren en hoogwerker viel mee.