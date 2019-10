14-10-2019, 112Groningen.nl

Steekincident in Bierum

Bierum - De hulpdiensten kregen maandagavond een melding van een steekpartij aan de Torenlaan in Bierum.

Bij aankomst waren er veel hulpdiensten opgetrommeld. De politie was in grote getale aanwezig. Wat er zich exact aan de hand was, is onduidelijk.